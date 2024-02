Le laboratoire de recherche en génie des matériaux et bâtiments batiment-lab barcares Leucate est un centre d'excellence rattaché à l'Université de Perpignan via Domitia dédié à l'étude, au développement et à l'innovation dans les domaines de la construction, du BTP et du génie civil. Composé d'une équipe multidisciplinaire de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés, ce laboratoire repousse les frontières de la science des matériaux et de la conception architecturale.





Objectifs du laboratoire



Le laboratoire s'est fixé plusieurs objectifs primordiaux :



1. Développer des matériaux de construction durables : en exploitant de nouvelles technologies et en intégrant des matériaux recyclés, l'équipe cherche à réduire l'impact environnemental de la construction tout en améliorant la résistance et la durabilité des structures.



2. Trouver des solutions innovantes aux problèmes du BTP et du génie civil en collaboration avec les professionnels de la construction et de la rénovation locaux : le laboratoire se consacre à résoudre des problèmes pratiques tels que les contraintes de temps et de ressources dans les projets de construction, l'adaptation aux catastrophes naturelles, la gestion des déchets de chantier, etc.



3. Améliorer la performance énergétique des bâtiments : le laboratoire travaille sur des solutions novatrices pour rendre les bâtiments plus économes en énergie dans l'optique de la norme RE2020, tels que l'utilisation de matériaux isolants avancés, de systèmes de ventilation naturelle et de systèmes de récupération de chaleur.





Travaux et projets de recherche



Le laboratoire mène une variété de projets de recherche pour contribuer à l'avancement des connaissances dans le domaine du génie des matériaux et bâtiments. Parmi eux :

- L'élaboration de matériaux de construction à faible empreinte carbone.

- L'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser la conception des structures et réduire les coûts de construction.

- L'étude de nouveaux revêtements pour améliorer la résistance aux intempéries et à l'usure des bâtiments.





Impact sur l'industrie du BTP et génie civil en Occitanie



Les recherches menées par le laboratoire ont un impact significatif sur l'industrie du BTP et du génie civil à partir de Barcares - Leucate. En proposant des solutions innovantes, durables et économiquement avantageuses, le laboratoire contribue à créer des bâtiments plus solides, plus sûrs et plus écoénergétiques. De plus, ses travaux permettent d'améliorer les processus de construction, de réduire les coûts et de répondre aux enjeux environnementaux.